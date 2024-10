La lingua batte dove la discriminazione duole (Di lunedì 21 ottobre 2024) AGI - L'Università di Siena ospiterà, presso l'aula magna del Rettorato, il primo "DE&I Day" organizzato dall'Azienda USL Toscana Sud Est, intitolato "Un anno di noi. Valori e strategia: Diversità, Equità e Inclusione". L'evento, che si terrà il 23 e 24 ottobre, sarà l'occasione per illustrare il percorso intrapreso dall'Azienda sanitaria Toscana Sud Est negli ultimi anni, in coincidenza con il primo anniversario del Piano per l'Uguaglianza di Genere (GEP - Gender Equality Plan). Durante le due giornate, sono in programma dibattiti, tavole rotonde e un corso di formazione per promuovere l'impegno dell'Azienda nel garantire pari opportunità di genere, prevenire le discriminazioni e valorizzare i talenti delle persone. Agi.it - La lingua batte dove la discriminazione duole Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) AGI - L'Università di Siena ospiterà, presso l'aula magna del Rettorato, il primo "DE&I Day" organizzato dall'Azienda USL Toscana Sud Est, intitolato "Un anno di noi. Valori e strategia: Diversità, Equità e Inclusione". L'evento, che si terrà il 23 e 24 ottobre, sarà l'occasione per illustrare il percorso intrapreso dall'Azienda sanitaria Toscana Sud Est negli ultimi anni, in coincidenza con il primo anniversario del Piano per l'Uguaglianza di Genere (GEP - Gender Equality Plan). Durante le due giornate, sono in programma dibattiti, tavole rotonde e un corso di formazione per promuovere l'impegno dell'Azienda nel garantire pari opportunità di genere, prevenire le discriminazioni e valorizzare i talenti delle persone.

