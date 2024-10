Israele, Tajani incontra Katz a Gerusalemme (Di lunedì 21 ottobre 2024) (LaPresse) Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha incontrato a Gerusalemme l’omologo israeliano Israel Katz. Nel corso dell’incontro – riferiscono fonti della Farnesina – Tajani ha confermato “la solidarietà e il sostegno del governo italiano sul tema del rilascio degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas”. Secondo Tajani “dopo la scomparsa di Sinwar a Gaza riteniamo però che sia arrivato il momento di riaprire la strada alla politica e alla diplomazia“. Inoltre il titolare della Farnesina ha chiesto al governo di Israele di “accelerare e agevolare l’ingresso degli aiuti umanitari a Gaza”. “Ho ringraziato Israele per aver deciso di collaborare con l’iniziativa italiana ‘Food for Gaza’ assieme alla Autorità nazionale palestinese, ma adesso cibo e medicine devono entrare più velocemente a Gaza”, ha affermato ancora Tajani. Lapresse.it - Israele, Tajani incontra Katz a Gerusalemme Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) (LaPresse) Il ministro degli Esteri Antoniohato al’omologo israeliano Israel. Nel corso dell’incontro – riferiscono fonti della Farnesina –ha confermato “la solidarietà e il sostegno del governo italiano sul tema del rilascio degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas”. Secondo“dopo la scomparsa di Sinwar a Gaza riteniamo però che sia arrivato il momento di riaprire la strada alla politica e alla diplomazia“. Inoltre il titolare della Farnesina ha chiesto al governo didi “accelerare e agevolare l’ingresso degli aiuti umanitari a Gaza”. “Ho ringraziatoper aver deciso di collaborare con l’iniziativa italiana ‘Food for Gaza’ assieme alla Autorità nazionale palestinese, ma adesso cibo e medicine devono entrare più velocemente a Gaza”, ha affermato ancora

