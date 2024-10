Intervento d’urgenza, ore d’ansia per il sindaco Parcaroli (Di lunedì 21 ottobre 2024) Macerata, 21 ottobre 2024 – Operato d’urgenza in cardiologia, ieri mattina, il sindaco e presidente della Provincia Sandro Parcaroli. L’Intervento è stato ritenuto necessario per il rischio di rottura dell’aorta. Già da qualche giorno il sindaco accusava un malessere che lo aveva spinto a fare dei controlli. Non riuscendo a scoprire le cause di quei fastidi e a risolvere il problema, Parcaroli si è deciso a rivolgersi al pronto soccorso, da dove però, dopo una prima visita, è stato dirottato in cardiologia. E qui è stato diagnosticato un problema all’aorta: per il rischio che si potesse verificare una rottura improvvisa, i medici hanno ritenuto necessario intervenire d’urgenza. Il sindaco dunque è stato trattenuto nel reparto e ieri mattina è stato subito sottoposto all’operazione. A quanto sembra, per fortuna l’Intervento sarebbe riuscito e il paziente ha risposto bene alla cura. Ilrestodelcarlino.it - Intervento d’urgenza, ore d’ansia per il sindaco Parcaroli Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Macerata, 21 ottobre 2024 – Operatoin cardiologia, ieri mattina, ile presidente della Provincia Sandro. L’è stato ritenuto necessario per il rischio di rottura dell’aorta. Già da qualche giorno ilaccusava un malessere che lo aveva spinto a fare dei controlli. Non riuscendo a scoprire le cause di quei fastidi e a risolvere il problema,si è deciso a rivolgersi al pronto soccorso, da dove però, dopo una prima visita, è stato dirottato in cardiologia. E qui è stato diagnosticato un problema all’aorta: per il rischio che si potesse verificare una rottura improvvisa, i medici hanno ritenuto necessario intervenire. Ildunque è stato trattenuto nel reparto e ieri mattina è stato subito sottoposto all’operazione. A quanto sembra, per fortuna l’sarebbe riuscito e il paziente ha risposto bene alla cura.

