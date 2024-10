Gaeta.it - Il treno dei bambini: il romanzo di Viola Ardone diventa un film su Netflix con Serena Rossi

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il celebredi, “Ildei“, sta per approdare sul grande schermo. Il, diretto per il formato televisivo, sarà disponibile sudal 4 dicembre e porterà gli spettatori in un viaggio coinvolgente tra storia e dramma. La pellicola racconta la vita di Amerigo, un giovane ragazzo che, per sfuggire alla miseria di Napoli nel secondo Dopoguerra, si imbarca su unspeciale organizzato dal Partito Comunista per aiutare iprovenienti da contesti difficili. Il cast principale include l’eccezionalenei panni di Antonietta, una madre in difficoltà, affiancata da Barbara Ronchi., durante il Festival del Cinema di Roma, ha attirato l’attenzione per la sua eleganza e la sua presenza scenica.