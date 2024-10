Ilrestodelcarlino.it - Il sistema fognario non regge. Cesenatico finisce sott’acqua. Monta la rabbia dei cittadini

(Di lunedì 21 ottobre 2024) La tempesta di sabato ha causato allagamenti e danni in tutta la riviera, ma già nella giornata di ieri molte attività commerciali erano aperte e le strade percorribili, ad eccezione dei sottopassaggi. Asi sono verificati allagamenti sul lungomare e sul porto, dove molti negozi e locali sono finiti, perchè le fogne bianche non sono riuscite a smaltire i 15 centimetri di pioggia caduti in poche ore come risulta da un pluviometro collocato nelle prime campagne, e soprattutto i quasi 19 centimetri precipitati nella zona mare (per la precisione 187 millimetri). La pioggia intensa ha fatto andare in tilt ildi raccolta delle acque piovane, con gli impianti di sollevamento che non riuscivano a far fronte alla quantità di acqua in varie parti territorio, incluse Valverde, Villamarina, Madonnina e via Canale Bonificazione.