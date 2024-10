Il Piracy Shield blocca Google Drive: disagi per milioni di utenti (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nelle ultime ore si è verificato un errore clamoroso nel sistema anti-pirateria Piracy Shield. Si tratta di un sistema sviluppato per contrastare lo streaming illegale delle partite di calcio di Serie A e gestito dall’Agcom (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni). Questo sistema, che normalmente dovrebbe bloccare i siti pirata utilizzati per la trasmissione non autorizzata di contenuti sportivi, ha invece bloccato per errore l’accesso a Google Drive, paralizzando l’attività di milioni di utenti per diverse ore. La lotta alla pirateria Negli ultimi anni, la pirateria online è diventata una delle principali minacce per l’industria dell’intrattenimento, soprattutto nel settore sportivo, dove molti siti non autorizzati trasmettono illegalmente le partite di calcio. Velvetmag.it - Il Piracy Shield blocca Google Drive: disagi per milioni di utenti Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nelle ultime ore si è verificato un errore clamoroso nel sistema anti-pirateria. Si tratta di un sistema sviluppato per contrastare lo streaming illegale delle partite di calcio di Serie A e gestito dall’Agcom (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni). Questo sistema, che normalmente dovrebbere i siti pirata utilizzati per la trasmissione non autorizzata di contenuti sportivi, ha inveceto per errore l’accesso a, paralizzando l’attività didiper diverse ore. La lotta alla pirateria Negli ultimi anni, la pirateria online è diventata una delle principali minacce per l’industria dell’intrattenimento, soprattutto nel settore sportivo, dove molti siti non autorizzati trasmettono illegalmente le partite di calcio.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Piracy Shield : cos’è e come funziona il sistema che ha bloccato Google Drive - Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3 Marzo 2024, tutte le uscite videogiochi per PC, PlayStation, Xbox e Switch Tifa censurata in Final Fantasy VII Rebirth e Remake, fan in rivolta Paramount+ mette le Tartarughe ... (Webmagazine24.it)

Perché Piracy Shield va sospeso. Il caso del blocco di Google visto da Zanero (Polimi) - Ma anche piccole e medie imprese che magari ereditano senza colpa un IP bandito. Ora è successo quello che si temeva: un errore macroscopico, che si ripercuote su chi non doveva essere interessato, a cominciare dagli utenti. Si è verificato quando Piracy Shield, la piattaforma per contrastare la pirateria online creata dalla Lega calcio e adottata dall’AgCom, ha bloccato un sito che non c’entrava ... (Formiche.net)

Piracy Shield : cos’è e come funziona il sistema che ha bloccato Google Drive - (Adnkronos) – Piracy Shield è un sistema tecnologico avanzato sviluppato per contrastare la diffusione di contenuti protetti da copyright attraverso piattaforme di streaming e condivisione di file. Ideato per bloccare in tempo reale l'accesso a siti e servizi che offrono illegalmente film, serie TV, eventi sportivi e altri contenuti protetti, Piracy Shield agisce come un […]. (Periodicodaily.com)