Il governo rinuncia all’obiettivo di garantire un posto in asilo nido ogni tre bambini in tutta Italia. Il Sud resta indietro (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il governo cancella l’impegno di garantire in tutta Italia la disponibilità di almeno un posto in asilo nido ogni tre bambini sotto i tre anni. Un obiettivo che tutti i Paesi europei avrebbero dovuto raggiungere nel 2010 e che Roma nel Piano nazionale di ripresa e resilienza aveva promesso di centrare entro il 2026. Come è noto, sul fronte dei servizi all’infanzia il Pnrr ha registrato vari intoppi e ritardi. Ma l’anno scorso, quando ha rimodulato il documento riducendo da 264mila a 150mila i nuovi posti nei servizi educativi per la fascia 0-6 anni, l’esecutivo ha garantito che i progetti esclusi sarebbero stati finanziati con risorse nazionali. Ilfattoquotidiano.it - Il governo rinuncia all’obiettivo di garantire un posto in asilo nido ogni tre bambini in tutta Italia. Il Sud resta indietro Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ilcancella l’impegno diinla disponibilità di almeno unintresotto i tre anni. Un obiettivo che tutti i Paesi europei avrebbero dovuto raggiungere nel 2010 e che Roma nel Piano nazionale di ripresa e resilienza aveva promesso di centrare entro il 2026. Come è noto, sul fronte dei servizi all’infanzia il Pnrr ha registrato vari intoppi e ritardi. Ma l’anno scorso, quando ha rimodulato il documento riducendo da 264mila a 150mila i nuovi posti nei servizi educativi per la fascia 0-6 anni, l’esecutivo ha garantito che i progetti esclusi sarebbero stati finanziati con risorse nazionali.

