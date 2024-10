Il dramma di Elena, morta a soli 44 anni per un malore improvviso (Di lunedì 21 ottobre 2024) C'è tanto dolore a Buffalora, popoloso quartiere a sud della città, per la scomparsa di Elena Franchini: è morta a soli 44 anni, stroncata improvvisamente da un aneurisma cerebrale. La tragedia nei giorni scorsi a Tenerife, isola delle Canarie, dove la giovane donna si era trasferita e viveva da Bresciatoday.it - Il dramma di Elena, morta a soli 44 anni per un malore improvviso Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) C'è tanto dolore a Buffalora, popoloso quartiere a sud della città, per la scomparsa diFranchini: è44, stroncata improvvisamente da un aneurisma cerebrale. La tragedia nei giorni scorsi a Tenerife, isola delle Canarie, dove la giovane donna si era trasferita e viveva da

"Mia madre è morta quest'estate". Fin dalla prima riga di "Paradise Garden" - il romanzo d'esordio di Elena Fischer - sappiamo che al centro di questa storia ci sarà un dramma - Non potrei vivere senza scrittura. Sul padre di Billie vige il silenzio. Aggiungo che per diventare grandi serve capire da dove si viene. Per sbarcare il lunario Marika svolge due lavori: donna delle pulizie e barista. È la capacità di godere delle piccole cose grazie all’amore della madre per la figlia, che dà a Billie la forza di andare avanti anche quando è sola. (Iodonna.it)

Elena Chesakova - morta di "infarto" in carcere cittadina di Odessa arrestata per aver esposto bandiera russa davanti statua di Caterina II - Chesakova era stata presa in custo . Elena Chesakova è morta ieri di "infarto" in carcere: la cittadina di Odessa era stata arrestata in base a quanto dispone il codice penale ucraino, che punisce chi giustifica, nega o riconosce come legittima "l’aggressione della Federazione Russa contro l’Ucraina". (Ilgiornaleditalia.it)

Bocconi avvelenati nel giardino di casa - torna l’incubo nel Varesotto : “Mortali per gli animali” - "Quelle rinvenute – spiega il personale – in un giardino privato a Caronno Pertusella, in via Santa Margherita, sono esche. L’invito per tutti i proprietari di 4 zampe è quello di “prestare massima attenzione a qualsiasi cosa possano ingerire gli animali, sia in giardino sia nel corso delle passeggiate all’esterno”. (Ilgiorno.it)