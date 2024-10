Movieplayer.it - Il complottista, la recensione: un'originale satira dietro le cospirazioni di un uomo comune

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Il film d'esordio di Valerio Ferrara convince per toni e colori, soffermandosi sull'umorismo per strutturare un racconto contemporaneo e dissacrante. Protagonisti Fabrizio Rongione e Antonella Attili. Tra i Fratelli Coen e Mario Monicelli. Sì, forse stiamo andando un tantino oltre con i paragoni, ma Il- esordio di Valerio Ferrara - è una commedia piacevolmente incisiva nel linguaggio e negli spunti. Un'esordio, quello di Ferrara, che arriva dopo due felicissimi cortometraggio, Notte romana e, appunto, Il barbiere, che ha infatti ispirato il soggetto del debutto (lasciando ben sperare per il futuro). Paragoni, i nostri, forse esagerati, ma indicativi nel tracciare l'umore del film: tra commedia nera e personaggi strampalati, ne esce fuori uno specchio alternativo di quella popolazione più o meno sommersa ossessionata dall'assurdo