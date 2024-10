I lavori sui binari pagati tagliando di 200 milioni l’assegno di inclusione. Tutte le vittime del decreto fiscale: poveri, Ue, scuola e lavoratori precoci (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tocca ancora una volta alla vecchia platea del popolo che aveva il reddito di cittadinanza fornire la copertura a un decreto del governo guidato da Giorgia Meloni. La sorpresa arriva dalla relazione tecnica al decreto fiscale collegato alla legge di bilancio per il 2025 da poco approvato dal Consiglio dei ministri. Ben 200 milioni di euro che servono urgentemente a Rete Ferroviaria italiana per sistemare le proprie infrastrutture che negli ultimi mesi hanno mostrato parecchi deficit anche sull’alta velocità vengono infatti dalla riduzione del fondo da 5,6 miliardi di euro che nel 2024 finanziava quell’assegno di inclusione che ha sostituito il vecchio reddito di cittadinanza. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tocca ancora una volta alla vecchia platea del popolo che aveva il reddito di cittadinanza fornire la copertura a undel governo guidato da Giorgia Meloni. La sorpresa arriva dalla relazione tecnica alcollegato alla legge di bilancio per il 2025 da poco approvato dal Consiglio dei ministri. Ben 200di euro che servono urgentemente a Rete Ferroviaria italiana per sistemare le proprie infrastrutture che negli ultimi mesi hanno mostrato parecchi deficit anche sull’alta velocità vengono infatti dalla riduzione del fondo da 5,6 miliardi di euro che nel 2024 finanziava queldiche ha sostituito il vecchio reddito di cittadinanza.

