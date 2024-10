Governo, Meloni: “Con sostegno italiani per realizzare programma, avanti senza paura” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nel mezzo delle tensioni tra Governo e magistratura, nate dopo la decisione del Tribunale di Roma che non ha convalidato il trattenimento di 12 migranti nella nuovissima struttura creata a Gjader in Albania, la premier Giorgia Meloni lancia un messaggio sul proprio profilo X. “Finché avremo il sostegno dei cittadini, continueremo a lavorare con determinazione, a testa alta, per realizzare il nostro programma e aiutare l’Italia a crescere, diventare forte, credibile e rispettata”, le parole della presidente del Consiglio. “Lo dobbiamo agli italiani, a chi ci ha scelto e a chi, pur non avendo votato per noi, spera che facciamo bene il nostro compito. Al lavoro, senza sosta, senza paura”, ha concluso Meloni. Lapresse.it - Governo, Meloni: “Con sostegno italiani per realizzare programma, avanti senza paura” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nel mezzo delle tensioni trae magistratura, nate dopo la decisione del Tribunale di Roma che non ha convalidato il trattenimento di 12 migranti nella nuovissima struttura creata a Gjader in Albania, la premier Giorgialancia un messaggio sul proprio profilo X. “Finché avremo ildei cittadini, continueremo a lavorare con determinazione, a testa alta, peril nostroe aiutare l’Italia a crescere, diventare forte, credibile e rispettata”, le parole della presidente del Consiglio. “Lo dobbiamo agli, a chi ci ha scelto e a chi, pur non avendo votato per noi, spera che facciamo bene il nostro compito. Al lavoro,sosta,”, ha concluso

