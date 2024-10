GF, Luzzi polemizza con Alfonso e Cesara: “Sono stata vittima di una polemica e loro si sono fatti delle grandi risate”. Mi hanno…” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ieri pomeriggio durante la trasmissione “Verissimo” andata in onda su Canale 5, c’è stata un pò di tensione tra Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici, le due attuali opinioniste del Grande Fratello. L’attrice romana si è tolta qualche sassolino dalle scarpe, dopo le ultime polemiche: “Non solo la battuta sul piumone. sono stata vittima anche di L'articolo GF, Luzzi polemizza con Alfonso e Cesara: “sono stata vittima di una polemica e loro si sono fatti delle grandi risate”. Mi hanno” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Tapiro d’oro a Beatrice Luzzi che replica (VIDEO): “Alfonso e Cesara me l’hanno fatta pagare. Il vero esperto sotto il piumone è” Grande Fratello, una concorrente vuole abbandonare. Ecco cosa sta succedendo GF, Beatrice sbotta contro Cesara (VIDEO): “Salva sempre Giuseppe e Max. Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ieri pomeriggio durante la trasmissione “Verissimo” andata in onda su Canale 5, c’èun pò di tensione tra BeatriceBuonamici, le due attuali opinioniste del Grande Fratello. L’attrice romana si è tolta qualche sassolino dalle scarpe, dopo le ultime polemiche: “Non solo la battuta sul piumone.anche di L'articolo GF,con: “di unasi”. Mi hanno” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Tapiro d’oro a Beatriceche replica (VIDEO): “me l’hanno fatta pagare. Il vero esperto sotto il piumone è” Grande Fratello, una concorrente vuole abbandonare. Ecco cosa sta succedendo GF, Beatrice sbotta contro(VIDEO): “Salva sempre Giuseppe e Max.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Quanta tensione al Grande Fratello! Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici non si sopportano : ecco lo scontro - Tutta mediaset sa che quelle erano “coccole affettuose”. Non è la prima volta che si assiste alla rivalità fra due opinioniste del Grande Fratello e questa volta, a cadere nel tranello, sono Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici, fedeli compagne di Alfonso Signorini in questa edizione del reality. Ti prego non dire queste cose, non ridevamo proprio per quello“. (Donnapop.it)

Mister Movie | Scontro a Verissimo - Beatrice Luzzi contro Cesara Buonamici e Alfonso Signorini - La Luzzi ha inoltre lamentato una costante sminuimento della sua figura, legato alla sua storia personale all’interno della casa del Grande Fratello. La giornalista ha inoltre sottolineato l’importanza di saper prendere le cose con ironia e di non prendersi troppo sul serio. Cesara Buonamici, dal canto suo, ha minimizzato l’accaduto, definendo la battuta di Signorini come un semplice gioco e ... (Mistermovie.it)

Beatrice Luzzi accusa Cesara Buonamici (ma anche Signorini) e lei sbotta : “ma che dici?” - Ti prego non dire queste cose, non ridevamo proprio per quello“. Beatrice Luzzi contro Cesara Buonamici e Alfonso Signorini. Ma Bea è sbottata e ha detto: “Se vogliamo dirla Alfonso e Cesara la volta dopo si sono fatti delle grandi risate. L’ho fatto per farle un regalo, un omaggio. Infatti ha detto ‘come si chiamava?’“ ha precisato Cesara Buonamici alla collega. (361magazine.com)