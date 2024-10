Gaza, manifestazione dei coloni al confine con Israele (Di lunedì 21 ottobre 2024) Alcune centinaia di persone si sono radunate al confine meridionale di Israele con la Striscia per una conferenza di due giorni intitolata “Prepararsi al reinsediamento a Gaza”. Chiedono che i palestinesi lascino anche quei territori. La corrispondente Alessandra Buzzetti. Gaza, manifestazione dei coloni al confine con Israele TG2000. Tv2000.it - Gaza, manifestazione dei coloni al confine con Israele Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Alcune centinaia di persone si sono radunate almeridionale dicon la Striscia per una conferenza di due giorni intitolata “Prepararsi al reinsediamento a”. Chiedono che i palestinesi lascino anche quei territori. La corrispondente Alessandra Buzzetti.deialconTG2000.

Israele - l’estrema destra manifesta al confine con Gaza : “Ricolonizziamo la Striscia”. Presenti anche quattro ministri del governo Netanyahu - Dietro al cordone di sicurezza organizzato dalla polizia però c’erano anche alcune decine di membri del Forum delle Famiglie degli Ostaggi che hanno protestato contro la manifestazione dell’estrema destra, leggendo i nomi dei loro cari ancora in mano a Hamas e accusando gli organizzatori e i politici intervenuti di aver sacrificato le vite dei loro parenti e amici per i propri scopi politici. (Tpi.it)

Israele - manifestazione dell’estrema destra al confine con Gaza : “Ricolonizziamo la Striscia”. Presenti anche quattro ministri del governo Netanyahu - In alcune delle sukkot allestite circa un chilometro dal kibbutz si svolti incontri con esponenti dei vari movimenti politici, compreso il partito del premier Benjamin Netanyahu, gruppi giovanili e associazioni pr la promozione delle colonie, che avrebbero discusso anche degli insediamenti da costruire in specifiche località fuori e dentro la Striscia, come già avvenuto a fine gennaio durante ... (Tpi.it)

