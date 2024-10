Eremo di Montecasale: un luogo per immergersi nella spiritualità francescana (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un Eremo arroccato fra le colline della Toscana, dove il silenzio e la tranquillità la fanno da padroni. Stiamo parlando dell’Eremo di Montecasale che ha visto passare San Francesco di Assisi. Si tratta di uno dei luoghi sacri attraversati e che ha vito la presenza di San Francesco d’Assisi, per un breve periodo di tempo, L'articolo Eremo di Montecasale: un luogo per immergersi nella spiritualità francescana proviene da La Luce di Maria. Lalucedimaria.it - Eremo di Montecasale: un luogo per immergersi nella spiritualità francescana Leggi tutta la notizia su Lalucedimaria.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Unarroccato fra le colline della Toscana, dove il silenzio e la tranquillità la fanno da padroni. Stiamo parlando dell’diche ha visto passare San Francesco di Assisi. Si tratta di uno dei luoghi sacri attraversati e che ha vito la presenza di San Francesco d’Assisi, per un breve periodo di tempo, L'articolodi: unperproviene da La Luce di Maria.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

In Valtiberina, sulle strade Francescane in bici o a piedi - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)