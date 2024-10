Emergenza idrica in Sardegna: restrizioni attuate in cinque comuni dopo il peggioramento delle scorte (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le recenti piogge che hanno colpito la Sardegna non sono bastate a migliorare la situazione idrica nell’isola, già tesa a causa della scarsità di acqua nelle riserve artificiali. Con una risorsa idrica notevolmente sotto la media, eventi di Emergenza come restrizioni sull’uso dell’acqua si rendono necessari. Questo articolo esplora l’andamento delle scorte idriche, le misure adottate e il futuro per i cittadini sardi. La situazione delle scorte idriche in Sardegna Negli ultimi mesi, la Sardegna ha vissuto un’allerta crescente riguardo alla disponibilità delle sue risorse idriche. Secondo l’Autorità di bacino sarda, al 30 settembre 2024, le riserve d’acqua ammontavano a soli 1,5 milioni di metri cubi, ben al di sotto della capacità complessiva di 25 milioni di metri cubi. Gaeta.it - Emergenza idrica in Sardegna: restrizioni attuate in cinque comuni dopo il peggioramento delle scorte Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le recenti piogge che hanno colpito lanon sono bastate a migliorare la situazionenell’isola, già tesa a causa della scarsità di acqua nelle riserve artificiali. Con una risorsanotevolmente sotto la media, eventi dicomesull’uso dell’acqua si rendono necessari. Questo articolo esplora l’andamentoidriche, le misure adottate e il futuro per i cittadini sardi. La situazioneidriche inNegli ultimi mesi, laha vissuto un’allerta crescente riguardo alla disponibilitàsue risorse idriche. Secondo l’Autorità di bacino sarda, al 30 settembre 2024, le riserve d’acqua ammontavano a soli 1,5 milioni di metri cubi, ben al di sotto della capacità complessiva di 25 milioni di metri cubi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Siccità - la Sardegna dichiara lo stato d’emergenza regionale per la crisi idrica : cosa succede adesso - Per cercare di trovare una soluzione alla siccità e provare a contrastare gli effetti della grave crisi idrica, la Sardegna dichiara lo stato d'emergenza regionale.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Sardegna poca acqua e vasti incendi. Todde : “Stato di calamità per la crisi idrica”. In fiamme 700 ettari nel Nuorese - Per la pericolosità dell'incendio, favorito dai boschi di sughere e roverelle, con fiamme alte decine di metri su due fronti, sono state evacuate 8 persone da 4 ovili minacciati. In azione a terra il Corpo Forestale, gli uomini di Forestas e i Vigili del Fuoco con 14 mezzi al seguito. . "Noi faremo una giunta straordinaria proprio per deliberare lo stato di calamità per la crisi idrica questo ... (Quotidiano.net)

Todde - 'stato calamità per crisi idrica in Sardegna' - Lo ha detto la presidente della Regione Alessandra Todde poco prima del via all'assemblea di azionisti di Abbanoa, il gestore idrico unico della Sardegna. "Stiamo stanziando risorse straordinarie, ci saranno delle risorse stanziare anche rispetto a quella che sarà la variazione di bilancio, quindi sarà assolutamente importante il fatto di gestire questo tipo di problema su tutti i fronti", ha ... (Quotidiano.net)