Due pescatori escono in mare alla ricerca di granchi blu e non tornano a casa: trovati morti (Di lunedì 21 ottobre 2024) ROSOLINA (ROVIGO) - Erano usciti in mare alla ricerca di granchi blu, sono stati trovati morti questa mattina, 21 ottobre, poco dopo le 10.trovati morti i pescatoriDue pescatori erano Ilgazzettino.it - Due pescatori escono in mare alla ricerca di granchi blu e non tornano a casa: trovati morti Leggi tutta la notizia su Ilgazzettino.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) ROSOLINA (ROVIGO) - Erano usciti indiblu, sono statiquesta mattina, 21 ottobre, poco dopo le 10.Dueerano

