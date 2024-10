Lortica.it - Doppio pareggio per il Tennis Giotto in serie A2

Leggi tutta la notizia su Lortica.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Unper ilinA2. Il terzo turno dell’importante campionato nazionale ha visto la prima squadra maschile del circolo aretino vivere un incontro in totale equilibrio sui campi casalinghi con il Tc Vomero di Napoli terminato 3-3, mentre la prima squadra femminile è stata protagonista di una rimonta in casa del Tc Lumezzane che è valsa il 2-2 finale. I prossimi appuntamenti sono fissati per le 10.00 di domenica 27 ottobre con l’A2 femminile che ha in calendario-Tc Genova 1883 e l’A2 maschile che proporrà la trasferta per Canottieri Padova-