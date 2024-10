Djokovic rinuncia a Parigi-Bercy. La qualificazione alle ATP Finals è possibile, ma non sicura (Di lunedì 21 ottobre 2024) Novak Djokovic, secondo il canale televisivo Sportklub, avrebbe deciso di rinunciare al Masters 1000 di Parigi-Bercy 2024. La sua cancellazione dall’entry list del prestigioso torneo francese non è ancora ufficiale, ma potrebbe diventarlo nei prossimi giorni, rimettendo in discussione la qualificazione alle ATP Finals di Torino. Il tennista serbo, reduce dal terzo posto nel ricco torneo di esibizione Six Kings Slam a Riad (in Arabia Saudita), rischia a questo punto di terminare in anticipo la stagione in caso di mancato accesso alla kermesse di fine anno. Djokovic ad oggi occupa la sesta piazza nella Race con 3910 punti, ma il suo vantaggio sul primo degli esclusi non è enorme. Oasport.it - Djokovic rinuncia a Parigi-Bercy. La qualificazione alle ATP Finals è possibile, ma non sicura Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Novak, secondo il canale televisivo Sportklub, avrebbe deciso dire al Masters 1000 di2024. La sua cancellazione dall’entry list del prestigioso torneo francese non è ancora ufficiale, ma potrebbe diventarlo nei prossimi giorni, rimettendo in discussione laATPdi Torino. Il tennista serbo, reduce dal terzo posto nel ricco torneo di esibizione Six Kings Slam a Riad (in Arabia Saudita), rischia a questo punto di terminare in anticipo la stagione in caso di mancato accesso alla kermesse di fine anno.ad oggi occupa la sesta piazza nella Race con 3910 punti, ma il suo vantaggio sul primo degli esclusi non è enorme.

