Dimarco ricorda l’incubo al Sion | “Per punizione feci il militare sveglia all’alba e armi in mano”

Federico Dimarco ha ricordato i suoi trascorsi calcistici lontano da Milano che gli hanno permesso di conquistarsi oggi il sogno più grande: una maglia da titolare nell'Inter. Anche l'avventura estera al Sion, "vittima" della punizione folle del presidente. "Eravamo ultimi"

Dimarco : «Al Sion - il presidente per punizione ci mandò a fare il militare con le forze speciali francesi» - Quando sei così giovane, è un tuffo al cuore. Era una punizione perché eravamo ultimi. C’è stato un punto in cui hai invertito la tendenza? «A Parma mi ero fatto conoscere. Non ero d’accordo e sono andato in Svizzera. A gennaio ho dovuto supplicarlo per andar via, perché all’inizio non mi voleva far partire. (Ilnapolista.it)

Dimarco - anima e passione : «Chi ama l’Inter lo sa. Vincere e…» - it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . PASSIONE – Federico Dimarco è ancora stato decisivo nella vittoria dell’Inter contro l’Udinese. In entrambe le fasi ha avuto un ruolo da protagonista, anche se Simone Inzaghi ha preferito sostituirlo presto per le difficoltà contro la fisicità di Ehizibue. (Inter-news.it)