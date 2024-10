Dilei.it - Diletta Leotta, la domenica è mini, il look con dettagli inaspettati

(Di lunedì 21 ottobre 2024)è uno dei volti più conosciuti dellacalcistica italiana, visto che è impegnata nelle interviste a bordo campo dei giocatori per una seguitissima emittente televisiva. In ogni sua apparizione sul piccolo schermo, la conduttrice dimostra la sua bravura ma anche il suo gusto in fatto di stile, selezionando dei capi di tendenza, sempre con una grande attenzione ai. Così è stato anche nel weekend del 20 e 21 ottobre 2024, in cuiè stata nuovamente protagonista dei campi da calcio con deiaccattivanti.a lavoro con undress luminosoè pronta a debuttare con una nuova avventura televisiva. La conduttrice, infatti, sarà al timone della nuova edizione de La Talpa, che andrà in onda prossimamente su Canale 5.