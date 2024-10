Gaeta.it - Derby d’Abruzzo segnato dal lutto: Chieti e Teramo si dividono la posta in palio

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In un contesto sportivo carico di emozione e tristezza, la sfida trasi è conclusa con un pareggio di 1-1 nel, un risultato che, in questa circostanza, è passato in secondo piano rispetto al dolore per la prematura scomparsa di Michael Luciani, un grande tifoso neroverde. La giornata è stata contrassegnata da un tributo commovente della curva Volpi e da un rispetto palpabile da parte di entrambe le squadre, che hanno reso omaggio a un giovane di appena 26 anni, tragicamente scomparso a causa di un incidente in moto. Momento die rispetto nello stadio L’atmosfera allo Stadio Angelini era eccezionalmente solenne, con il pubblico in piedi in segno di rispetto per Michael Luciani.