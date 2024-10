Decreto migranti approvato dal Cdm, 19 i Paesi “sicuri” per rimpatrio, dal Bangladesh all'Egitto, dall'Algeria alla Gambia al Ghana (Di lunedì 21 ottobre 2024) Secondo il dl, l'Egitto e il Bangladesh, i Paesi non ritenuti sicuri dai giudici che hanno negato il trattenimento dei migranti in Albania, risulterebbero ora “sicuri”. dall'elenco dei 22 Paesi considerati “sicuri” dal Decreto del ministro degli Esteri sono stati esclusi Camerun, Colombia e Nigeria Ilgiornaleditalia.it - Decreto migranti approvato dal Cdm, 19 i Paesi “sicuri” per rimpatrio, dal Bangladesh all'Egitto, dall'Algeria alla Gambia al Ghana Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Secondo il dl, l'e il, inon ritenutidai giudici che hanno negato il trattenimento deiin Albania, risulterebbero ora “”.'elenco dei 22considerati “” daldel ministro degli Esteri sono stati esclusi Camerun, Colombia e Nigeria

Migranti in Albania - Cdm vara decreto su Paesi sicuri - (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri ha dato via libera al decreto legge sui Paesi sicuri che mira a 'blindare' gli hotspot in Albania.