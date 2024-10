“De André canta De André”: il tour fa tappa al Gesualdo (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi aggiunge un altro prezioso appuntamento al prestigioso programma del Teatro comunale Carlo Gesualdo di Avellino. Nel 2025 farà tappa nel teatro irpino anche CRISTIANO DE André che si esibirà in concerto con “DE André canta DE André NEI TEATRI”, un omaggio al padre Fabrizio e alle sue canzoni impresse nella memoria collettiva e ancora estremamente attuali. Lo show al Gesualdo, extra stagione e fuori abbonamento, andrà in scena venerdì 11 aprile. I biglietti saranno disponibili da domani, martedì 22 ottobre alle 14.00 qui: https://bit.ly/deandreneiteatri Il progetto “DE André canta DE André tour TEATRALE” si arricchisce così di un nuovo tassello, dopo il successo dei quattro album “De André canta De André – Vol. 1” (2009), “De André canta De André – Vol. 2” (2010) e “De André canta De André – Vol. Anteprima24.it - “De André canta De André”: il tour fa tappa al Gesualdo Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi aggiunge un altro prezioso appuntamento al prestigioso programma del Teatro comunale Carlodi Avellino. Nel 2025 farànel teatro irpino anche CRISTIANO DEche si esibirà in concerto con “DEDENEI TEATRI”, un omaggio al padre Fabrizio e alle sue canzoni impresse nella memoria collettiva e ancora estremamente attuali. Lo show al, extra stagione e fuori abbonamento, andrà in scena venerdì 11 aprile. I biglietti saranno disponibili da domani, martedì 22 ottobre alle 14.00 qui: https://bit.ly/deandreneiteatri Il progetto “DEDETEATRALE” si arricchisce così di un nuovo tassello, dopo il successo dei quattro album “DeDe– Vol. 1” (2009), “DeDe– Vol. 2” (2010) e “DeDe– Vol.

