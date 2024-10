Cristiano De André in concerto al Teatro Carlo Gesualdo (Di lunedì 21 ottobre 2024) Si aggiunge un altro prezioso appuntamento al prestigioso programma del Teatro comunale Carlo Gesualdo di Avellino. Nel 2025 farà tappa nel Teatro irpino anche Cristiano DE André che si esibirà in concerto con “DE André CANTA DE André NEI TEATRI”, un omaggio al padre Fabrizio e alle sue canzoni Avellinotoday.it - Cristiano De André in concerto al Teatro Carlo Gesualdo Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Si aggiunge un altro prezioso appuntamento al prestigioso programma delcomunaledi Avellino. Nel 2025 farà tappa nelirpino ancheDEche si esibirà incon “DECANTA DENEI TEATRI”, un omaggio al padre Fabrizio e alle sue canzoni

Andrea Mingardi onorato con il Premio Pierangelo Bertoli il 10 novembre al Teatro Carani - Tre sono i fattori fondamentali: Sassuolo, patria dei patron del novanta per cento dei locali che ho inaugurato con i miei Supercircus, Alberto, valente figlio d’arte e suo papà Pierangelo. Premio Pierangelo Bertoli: Un Riconoscimento alla Carriera di Andrea Mingardi Il Premio Pierangelo Bertoli celebra con orgoglio il talento di Mingardi, che ha saputo esplorare e mescolare vari generi ... (Spettacolo.periodicodaily.com)

"Di amori perduti e altri splendori. Dedicato a Faber" : omaggio a De Andrè al Teatro Govi - "Di amori perduti e altri splendori. Dedicato a Faber" è un omaggio per immagini, musiche, parole e corpi rivolto a tutti coloro che, per usare le stesse parole di De André, "coltivano la propria diversità con dignità e coraggio, attraversando i disagi dell'emarginazione con l'unico intento di... (Genovatoday.it)

Alice De André torna in teatro con Take me Aut : “Siamo tutti eroi. E non per il cognome” - Però, ognuno si occupa del suo. Se mi chiedi che cosa voglio fare, io voglio lavorare e non è poco di questi tempi. Ho fatto una prima prova due anni fa di dieci incontri e poi un laboratorio più lungo, da settembre a giugno. Attraverso una riflessione sull’eroismo e il superamento delle paure, invita il pubblico a considerare come, nonostante le nostre apparenti differenze, siamo tutti ... (Dilei.it)