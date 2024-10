Conte, mancano gli agenti ma in 100 a guardia dei Cpr vuoti (Di lunedì 21 ottobre 2024) "Ma ci rendiamo conto? Negli organici di Polizia e Carabinieri mancano oltre 20mila unità, le rapine in strada aumentano del 23% rispetto al 2019 e per far Contenta Giorgia Meloni abbiamo mandato 100 agenti a guardare due centri vuoti in Albania su cui spendiamo quasi 1 miliardo di euro per portarci migranti che in ogni caso, tempo 1 mese, torneranno in Italia. Nel frattempo tagli alla sanità, che è al minimo degli investimenti da 17 anni!". Lo scrive sui social il leader M5s Giuseppe Conte associando un articolo di Repubblica sugli agenti a guardia dei Cpr in Albania. Quotidiano.net - Conte, mancano gli agenti ma in 100 a guardia dei Cpr vuoti Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) "Ma ci rendiamo conto? Negli organici di Polizia e Carabinierioltre 20mila unità, le rapine in strada aumentano del 23% rispetto al 2019 e per farnta Giorgia Meloni abbiamo mandato 100a guardare due centriin Albania su cui spendiamo quasi 1 miliardo di euro per portarci migranti che in ogni caso, tempo 1 mese, torneranno in Italia. Nel frattempo tagli alla sanità, che è al minimo degli investimenti da 17 anni!". Lo scrive sui social il leader M5s Giuseppeassociando un articolo di Repubblica suglidei Cpr in Albania.

