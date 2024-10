Commercio: Assolombarda, 'sui 27 Ue Lombardia a 12esimo posto per export, il doppio del Portogallo' (Di lunedì 21 ottobre 2024) Milano, 21 ott.(Adnkronos) - A confronto con i 27 Paesi dell'Unione europea, la Lombardia è al dodicesimo posto per export, oltre il doppio di Finlandia e Portogallo. Lo rivela il report di Assolombarda. Liberoquotidiano.it - Commercio: Assolombarda, 'sui 27 Ue Lombardia a 12esimo posto per export, il doppio del Portogallo' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Milano, 21 ott.(Adnkronos) - A confronto con i 27 Paesi dell'Unione europea, laè al dodicesimoper, oltre ildi Finlandia e. Lo rivela il report di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lombardia - decima economia dell’Unione Europea : il ruolo chiave di Assolombarda nel contesto europeo - Spada ha ribadito che l’Unione Europea deve adottare una nuova strategia industriale per rispondere agli ostacoli che nel corso degli anni hanno frenato lo sviluppo economico. In un contesto globale caratterizzato da continui cambiamenti, la Lombardia si propone come un esempio di resilienza e sviluppo per il resto dell’Europa. (Gaeta.it)

Scuola - Assolombarda lancia il primo liceo steam in Lombardia - “Oggi per il Collegio Villoresi- ha aggiunto Laura Andreoni, Coordinatrice Scuola Secondaria di II grado Collegio Villoresi – è arrivato il primo giorno di scuola del Liceo STEAM, una novità didattica nel panorama formativo e che con grande orgoglio possiamo dire di essere i primi in tutta la Lombardia ad accogliere e aprire. (Unlimitednews.it)