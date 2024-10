Calciomercato.it - Caos Serie A, chieste le dimissioni di Rocchi: “Società si schierino insieme”

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Bufera arbitrale inA dopo l’ennesimo weekend di polemiche infuocate per le decisioni in campo e quelle al Var: la soluzione è drastica Continua a far discutere senza sosta la questione arbitrale inA. Gli errori della settima giornata sono stati importanti, chiari ed evidenti e hanno di nuovo costretto il designatoread ammettere le cattive prestazioni dei direttori di gara. Ma alla ripresa del campionato pare non essere cambiato niente, visto che da diverse ore si è tornati a commentare in maniera negativa le decisioni anche di questo ultimo turno diA. Ildi Milan-Udinese tra rigori negati, rossi estratti e altri no, il penalty concesso al Napoli, così come tutti gli episodi di Juve-Lazio e in particolare la mancata espulsione di Douglas Luiz.