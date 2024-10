Thesocialpost.it - Burioni fa infuriare i no vax: “Vaccino Covid farmaco più sicuro esistente sulla terra”

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Nuovo capitolo dello scontro infinito tra Robertoe i no vax. Stavolta è il medico a dare fuoco alle polveri della polemica social pubblicando un post che fatutte le persone che vedono come fumo negli occhi ilantiallega anche il video del suo intervento durante l’ultima puntata di Che tempo che fa. E i fuochi d’artificio sono assicurati.Leggi anche: Radiato dall’Ordine il medico Tiziano Talamazzi. Cosa diceva delCosa ha dettosul“I no vax stanno schiumando per questa mia affermazione, che è corretta al 100%. – attaccanel post pubblicato su X – A loro devo comunicare una triste verità: i tumori, i malori improvvisi, le paralisi e tutte le altre malattie esistevano anche prima dell’11 dicembre 2020, data di prima somministrazione del”. “Dobbiamo chiarire una cosa.