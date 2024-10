Thesocialpost.it - Bufera sulla locandina della serie su Sarah Scazzi, il sindaco di Avetrana: “Rischia di diffamare la città”

(Di lunedì 21 ottobre 2024) LaTV “– Qui non è Hollywood”, in uscita su Disney+ il 25 ottobre, ha già sollevato polemiche, soprattutto da parte deldi, Antonio Iazzi. Il primo cittadino ha chiesto la sospensione immediatamessa in onda e la rettifica del titolo, presentando un ricorso cautelare d’urgenza. Secondo Iazzi, lapotrebbe danneggiare ulteriormente l’immaginecittadina pugliese: “Risulta indispensabile visionarla in anteprima – ha spiegato il primo cittadino in una nota appena diffusa – al fine di appurare se l’associazione del nomecittadina all’adattamento cinematografico susciti una portata diffamatoria rappresentandola quale comunità ignorante, retrograda, omertosa, eventualmente dedita alla commissione di crimini efferati di tale portata, contrariamente alla realtà”.Leggi anche: “Mio padre ha ucciso”.