Formiche.net - Aziende più inclusive. Una mossa strategica per crescere

(Di lunedì 21 ottobre 2024) In questi ultimi mesi, Harley-Davidson e Jack Daniel’s hanno destato scalpore con la loro scelta di ritirare pubblicamente il supporto alle cause LGBTQ+, abbandonando programmi interni di Diversity, Equity, and Inclusion (DEI). Questo cambio di rotta ha sollevato un dibattito sulla direzione dellein un contesto globale che, da un lato, spinge verso inclusività e responsabilità sociale, ma dall’altro evidenzia un crescente backlash da parte di consumatori e movimenti politici conservatori. Queste decisioni riflettono una tensione sempre più forte tra il mantenimento di una base di clienti tradizionalisti e l’impegno verso l’inclusione. Nonostante alcunescelgano di allontanarsi temporaneamente da programmi DEI per evitare conflitti immediati, questa strategia potrebbe rivelarsi miope nel lungo termine.