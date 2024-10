Autonomia differenziata, l’antipasto passa dagli asili nido: la soglia passa dal 33 al 15%, penalizzato il Sud (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il governo ha preso una decisione che segna uno spartiacque nella gestione delle politiche sociali per la prima infanzia scegliendo di abbassare i livelli essenziali di prestazione (Lep) per l’accesso agli asili nido. Fino a oggi l’obiettivo fissato dall’Unione Europea e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) era chiaro: garantire un posto in asilo nido ad almeno il 33% dei bambini sotto i tre anni, un traguardo pensato per assicurare a tutte le famiglie, indipendentemente dalla loro regione di provenienza, pari opportunità di accesso a un servizio fondamentale per la crescita e lo sviluppo dei più piccoli. Ma questo diritto, che avrebbe dovuto essere universale, ha subito una drastica revisione. Lanotiziagiornale.it - Autonomia differenziata, l’antipasto passa dagli asili nido: la soglia passa dal 33 al 15%, penalizzato il Sud Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il governo ha preso una decisione che segna uno spartiacque nella gestione delle politiche sociali per la prima infanzia scegliendo di abbassare i livelli essenziali di prestazione (Lep) per l’accesso agli. Fino a oggi l’obiettivo fissato dall’Unione Europea e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) era chiaro: garantire un posto in asiload almeno il 33% dei bambini sotto i tre anni, un traguardo pensato per assicurare a tutte le famiglie, indipendentemente dalla loro regione di provenienza, pari opportunità di accesso a un servizio fondamentale per la crescita e lo sviluppo dei più piccoli. Ma questo diritto, che avrebbe dovuto essere universale, ha subito una drastica revisione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Passamano per San Luca" : una catena umana dal Meloncello alla Basilica di San Luca - Sabato 19 ottobre dalle 9.00 alle 13.00 presso l'arco del Meloncello andrà in scena la XXII edizione del Passamano per San Luca. Manifestazione organizzata dal Centro Internazionale di Didattica della Storia e del Patrimonio dell’Università di Bologna, in collaborazione con il Comune e la Curia... (Bolognatoday.it)

Asili nido - Falcomatà : "Dal nostro insediamento siamo passati da zero a nove strutture" - Dopo l'approvazione da parte della giunta comunale, dei progetti per la realizzazione di altri quattro asili nido, finanziati con fondi pnrr nella città dello Stretto, il sindaco Giuseppe Falcomatà, con una nota sui social rivendica i risultati raggiunti dall'amministrazione in questi anni... (Reggiotoday.it)

Basilica del Sacro Cuore di Cristo Re a Roma : anche don Bosco è passato di qui - . Roma è il cuore ed il centro della Cristianità ed è una città ricca di luoghi sacri e di fede. Un luogo sacro che accoglie i fedeli che sono in arrivo, appena usciti dalla Stazione Termini. Uno di questi è la Basilica del Sacro Cuore di Cristo Re dove ha sostato anche San Giovanni Bosco. . tutto L'articolo. (Lalucedimaria.it)