Atp Anversa 2024 | montepremi e prize money

Il montepremi ed il prize money dell'ATP 250 di Anversa 2024, torneo di scena dal 14 al 20 ottobre su campi veloci. Alex De Minaur è la prima testa di serie del tabellone belga e proverà a conquistare punti utili per la qualificazione alle ATP Finals dopo l'infortunio che lo ha costretto a numerosi forfait negli ultimi mesi. Il prize money totale dell'ATP 250 di Anversa 2024 corrisponde a 690.135 euro, di cui 104.985 andranno al giocatore che si laureerà campione. A completare il bottino ci saranno ben 250 punti valevoli per il ranking maschile. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE PRINCIPALE montepremi ATP Anversa 2024 PRIMO TURNO – € 7.400 (0 punti) OTTAVI DI FINALE – € 12.110 (25 punti) QUARTI DI FINALE – € 20.860 (50 punti) SEMIFINALE – € 36.000 (100 punti) FINALE – € 61.235 (165 punti) VINCITORE – € 104.985 (250 punti)

Roberto Bautista Agut trionfa nel torneo Atp 250 di Anversa 2024. Dopo un primo set lottato l'incontro ha preso la via dell'esperto tennista iberico, che sfruttando l'inerzia ha chiuso nettamente anche il secondo piazzando due break.

Bautista e Lehecka scenderanno in campo oggi, domenica 20 ottobre, alle ore 16:30. Per lui si tratta inoltre dell'undicesima stagione consecutiva (escludendo quella del Covid) con almeno una finale raggiunta.

Quinto confronto in carriera tra i due giocatori, che si ritrovano poche settimane dopo il match di Pechino, vinto dal ceco. Lehecka insegue il secondo titolo in stagione e punta a consolidare il proprio piazzamento in top 30; lo spagnolo invece è certo di ritornare tra i primi 50 e, in caso di successo, salirebbe al numero 45.