Arrestato un cittadino straniero a Bolzano per atti vandalici e rapina in una sola azione (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio di vandalismo e rapina ha scosso la tranquillità di Bolzano, portando all'intervento tempestivo dei Carabinieri. Un cittadino straniero è stato Arrestato dopo aver danneggiato un'automobile e rapinato un telefono a una madre che passeggiava con i suoi tre figli. Questo incidente sottolinea l'importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine per garantire la sicurezza nelle aree urbane. Il primo allerta: vandalismo in via Valdagno L'incidente è iniziato in via Valdagno, dove un passante ha assistito con sorpresa e preoccupazione all'atto vandalico. L'uomo ha danneggiato il finestrino di una vettura in sosta, un comportamento non solo deplorevole ma anche pericoloso per chiunque si trovasse nelle vicinanze. La testimone, immediatamente colpita dalla situazione, ha contattato il numero di emergenza 112.

