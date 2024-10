Corrieretoscano.it - Ancora allerta meteo in Toscana: rischio idrogeologico e idraulico

(Di lunedì 21 ottobre 2024)inin. Dopo l’alluvione che ha colpito nei giorni scorsi alcune aree della, è codice giallo anche per le stesse aree martedì 22 ottobre. Da Campiglia Marittima a Suvereto, da Castelfiorentino a Montecatini Val di Cecina. Codice giallo perdel reticolo minore valido dalle 7 alla mezzanotte di domani, martedì 22 ottobre, per le zone centro-occidentali della regione. Lo ha emesso la sala operativa della protezione civile regionale della. Pressione in aumento e arrivo di aria moderatamente più fresca in quota. Previste per martedì 22 ottobre deboli piogge sparse in particolare sulle zone centro-occidentali, con qualche probabilità di temporali isolati.