Alluvione, la sindaca: "Conosciamo il disagio dei residenti di Via Rampa, a fine lavori la strada sarà sicura" (Di lunedì 21 ottobre 2024) La sindaca di Roncofreddo Sara Bartolini replica a Marina Conti, coordinatrice comunale di Fratelli d'Italia a Roncofreddo sulla situazione di via Rampa."Conosciamo perfettamente il disagio e la frustrazione dei residenti di Via Rampa, tanto che, degli interventi rientrati nell'ordinanza Cesenatoday.it - Alluvione, la sindaca: "Conosciamo il disagio dei residenti di Via Rampa, a fine lavori la strada sarà sicura" Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ladi Roncofreddo Sara Bartolini replica a Marina Conti, coordinatrice comunale di Fratelli d'Italia a Roncofreddo sulla situazione di via."perfettamente ile la frustrazione deidi Via, tanto che, degli interventi rientrati nell'ordinanza

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ombrelloni chiusi - il sindacato dei balneari : Sciopero riuscito ma nessun disagio per i clienti - “Se da una parte – hanno spiegato – i nostri clienti non hanno subito nessun disagio, dall’altra hanno compreso i motivi della protesta manifestando il proprio supporto e la solidarietà, in quanto apprezzano la professionalità e la passione che mettiamo nel nostro lavoro, frutto di anni di esperienza. (Ildenaro.it)