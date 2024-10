Alluvione a Bologna, il fratello del ragazzo morto: «Gli tenevo la mano poi è sparito. Non potrò più rivederlo. Ho perso tutto» (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il racconto del fratello di Simone, il ragazzo morto sabato in Val di Zena. La loro auto è stata trasportata dalla forza dell'acqua mentre tornavano a casa Vanityfair.it - Alluvione a Bologna, il fratello del ragazzo morto: «Gli tenevo la mano poi è sparito. Non potrò più rivederlo. Ho perso tutto» Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il racconto deldi Simone, ilsabato in Val di Zena. La loro auto è stata trasportata dalla forza dell'acqua mentre tornavano a casa

