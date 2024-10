Alien: Romulus, la recensione dell’ultimo capitolo della saga (Di lunedì 21 ottobre 2024) Non vi era dubbio che le aspettative dietro Alien: Romulus – ora al primo posto su iTunes e acquistabile su tutte le principali piattaforme VOD – fossero altissime, anche e soprattutto per chi era rimasto deluso dal dittico formato da Prometheus (2012) e Alien: Covenant (2017), che pur vedevan seduto dietro la macchina da presa il papà della saga, ovvero sir Ridley Scott, e che per chi scrive sono assolutamente meritevoli di riscoperta. Superguidatv.it - Alien: Romulus, la recensione dell’ultimo capitolo della saga Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Non vi era dubbio che le aspettative dietro– ora al primo posto su iTunes e acquistabile su tutte le principali piattaforme VOD – fossero altissime, anche e soprattutto per chi era rimasto deluso dal dittico formato da Prometheus (2012) e: Covenant (2017), che pur vedevan seduto dietro la macchina da presa il papà, ovvero sir Ridley Scott, e che per chi scrive sono assolutamente meritevoli di riscoperta.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Alien : Romulus – Un ritorno al passato in edizione limitata su VHS - Con una solida base di fan e un’ampia distribuzione internazionale, Alien: Romulus ha consolidato ulteriormente il suo posto nella storia del cinema di fantascienza. Anche nelle sale IMAX, il film ha ottenuto ottimi risultati, con un incasso totale di 31,2 milioni di dollari. Questa uscita speciale celebra il 45° anniversario del franchise e sarà accompagnata da una copertina esclusiva disegnata ... (Nerdpool.it)

Alien : Romulus arriverà anche in videocassetta - tutti i dettagli - Presenterà il film, come si conviene, in formato 4:3 (si spera con un pan-and-scan ben fatto). Il film sarà inoltre accompagnato da un'elegante custodia in …. Un'interessante scelta di marketing per un film che fa del ritorno all'analogico uno dei suoi punti di maggior forza durante la visione È tempo di rispolverare il videoregistratore e pulire le testine, perché Alien: Romulus arriverà in VHS ... (Movieplayer.it)

Mister Movie | Alien Romulus uscirà in VHS - sì non è uno scherzo - it abbiamo potuto scrivere questa notizia: In un’era dominata dal digitale e dallo streaming, la 20th Century Studios ha deciso di sorprendere i fan con un’iniziativa nostalgica: Alien: Romulus, l’ultimo capitolo della saga horror-fantascientifica, sarà rilasciato in VHS in edizione limitata il 3 dicembre. (Mistermovie.it)