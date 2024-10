Addio a Luigi Rocca, ex giocatore di Piacenza e Inter (Di lunedì 21 ottobre 2024) Lutto nel mondo del calcio. Si è spento all’età di 61 anni Luigi Rocca, ex calciatore di Inter (con cui esordì in Serie A), Piacenza, Taranto e Casertana. Secondo quanto riportato da ‘Libertà’, Rocca ha accusato un malore durante una partitella fra amici: ha avvisato i compagni e si è accasciato a terra in seguito a un attacco cardiaco. I presenti hanno subito chiamato il 118, con i soccorritori che hanno subito impiegato il defibrillatore presente sul posto, per poi inviare l’elisoccorso da Parma. Una volta condotto all’ospedale Guglielmo da Saliceto, tuttavia, Rocca è deceduto. Lapresse.it - Addio a Luigi Rocca, ex giocatore di Piacenza e Inter Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Lutto nel mondo del calcio. Si è spento all’età di 61 anni, ex calciatore di(con cui esordì in Serie A),, Taranto e Casertana. Secondo quanto riportato da ‘Libertà’,ha accusato un malore durante una partitella fra amici: ha avvisato i compagni e si è accasciato a terra in seguito a un attacco cardiaco. I presenti hanno subito chiamato il 118, con i soccorritori che hanno subito impiegato il defibrillatore presente sul posto, per poi inviare l’elisoccorso da Parma. Una volta condotto all’ospedale Guglielmo da Saliceto, tuttavia,è deceduto.

