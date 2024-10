Weekend Warriors: nella frenesia quotidiana prende forma una nuova routine di allenamento (Di domenica 20 ottobre 2024) Life&People.it Il trambusto della vita moderna in cui un impegno insegue l’altro a ritmo concitato ci obbliga a recitare su molteplici palcoscenici del nostro quotidiano racconto. Quando, infine, il sole tramonta e abbandoniamo la ribalta per rifugiarci nella quiete del retroscena, rimane ancora energia per togliere i costumi di scena, indossare un completo sportivo e trovare il tempo per fare sport. Tuttavia, abile artista del “far di necessità virtù”, l’uomo moderno ingegna soluzioni nuove al fine di adattarsi alle condizioni sempre più stringenti dell’odierna realtà sociale e, in particolare, dinanzi a siffatta esigenza, di riuscire a fare spazio per infilare tra i confini della sua straripante vita quotidiana il tempo da dedicare allo sport. Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 20 ottobre 2024) Life&People.it Il trambusto della vita moderna in cui un impegno insegue l’altro a ritmo concitato ci obbliga a recitare su molteplici palcoscenici del nostro quotidiano racconto. Quando, infine, il sole tramonta e abbandoniamo la ribalta per rifugiarciquiete del retroscena, rimane ancora energia per togliere i costumi di scena, indossare un completo sportivo e trovare il tempo per fare sport. Tuttavia, abile artista del “far di necessità virtù”, l’uomo moderno ingegna soluzioni nuove al fine di adattarsi alle condizioni sempre più stringenti dell’odierna realtà sociale e, in particolare, dinanzi a siffatta esigenza, di riuscire a fare spazio per infilare tra i confini della sua straripante vitail tempo da dedicare allo sport.

