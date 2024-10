Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 20-10-2024 ore 16:30

(Di domenica 20 ottobre 2024) 16.20 PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA LE USCITE ARDEATINA ED APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA SUL TRATTO URBANO CODE ALTEZZA PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST IN VIA APPIA SI RALLENTA TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E FRATTOCCHIE DIREZIONE ALBANO IN VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE DIREZIONE APPIA RIMAMENDO A PAVONA CODE SULLA PRINCIPALE VIA DEL MARE TRA TRIESTE E VIA TRENTO NEI DUE SENSI DI MARCIA CI SPOSTIAMO IN VIA FLAMINIA TRAFFICO RALLENTATO A SACROFANO ALTEZZA STRADA PROVINCIALE SACROFANO CASSIA DIREZIONE CASTELNUOVO DI PORTO INFINE PERCORRENDO LA STRADA STATALE SALARIA IN PROVINCIA DI RIETI RALLENTAMENTI E CODE TRA FARA IN SABINA E BORGO SANTA MARIA DIREZIONEServizio fornito da Astral