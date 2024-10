Laprimapagina.it - Usa204: per gli esperti sarà l’elezione più contesa dai tempi di Bush contro Gore

(Di domenica 20 ottobre 2024) L’effetto dell’ingresso a sorpresa della candidata Kamala Harris nella corsa alla Casa Bianca sembra essersi esaurito. Gli ultimi sondaggi mostrano una riduzione del gap tra i dem e Donald Trump. Negli Stati in bilico la distanza tra gli sfidanti è minima, nel margine di errore da far temere un’elezione tra le più incerte della storia degli Stati Uniti d’America. Donald Trump viene indicato per la prima volta dal 7 agosto dal sito di sondaggi FiveThirtyEight come il favorito nella competizione presidenziale. Anche in questo caso si tratta di un margine risicato, 51% di possibilità di vittoriail 49% di Harris, ma segnale di un’inversione del trend. Lo stratega repubblicano Matt Gorman ritiene chepiù incerta da quella del 2000, evocando lo spettro di uno sche vide il repubblicano George W.