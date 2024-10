Unifil, Tajani: attacchi Israele violazione diritto internazionale (Di domenica 20 ottobre 2024) Roma, 20 ott. (askanews) – Per quanto riguarda Unifil “sarò molto chiaro con le controparti israeliane: ogni attacco ai soldati della missione deve essere considerato come una grave violazione del diritto internazionale umanitario e della Risoluzione 1701”. Lo ha riferito il Ministro degli esteri, Antonio Tajani, che domani sarà in missione in Israele e in Palestina. Una nota della Farnesna precisa che il Ministro chiederà ulteriori assicurazioni per la sicurezza dei contingenti militari impiegati. L'articolo Unifil, Tajani: attacchi Israele violazione diritto internazionale proviene da Ildenaro.it. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Roma, 20 ott. (askanews) – Per quanto riguarda“sarò molto chiaro con le controparti israeliane: ogni attacco ai soldati della missione deve essere considerato come una gravedelumanitario e della Risoluzione 1701”. Lo ha riferito il Ministro degli esteri, Antonio, che domani sarà in missione ine in Palestina. Una nota della Farnesna precisa che il Ministro chiederà ulteriori assicurazioni per la sicurezza dei contingenti militari impiegati. L'articoloproviene da Ildenaro.it.

