Tajani, 'con fondi dal concordato nuove modifiche all'Irpef' (Di domenica 20 ottobre 2024) "Se il concordato preventivo darà buoni risultati si potrà ridurre l'aliquota Irpef intermedia dal 35% al 33% ed elevare la fascia dei beneficiari di questa riduzione fino a 60mila euro annui. Meno tasse per tutti per favorire la crescita". Così il vicepremier e leader di FI Antonio Tajani risponde alla domanda di Affaritaliani.it se la legge di Bilancio sia modificabile in Parlamento e, nel caso, quali siano le richieste di Forza Italia. Quotidiano.net - Tajani, 'con fondi dal concordato nuove modifiche all'Irpef' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di domenica 20 ottobre 2024) "Se ilpreventivo darà buoni risultati si potrà ridurre l'aliquotaintermedia dal 35% al 33% ed elevare la fascia dei beneficiari di questa riduzione fino a 60mila euro annui. Meno tasse per tutti per favorire la crescita". Così il vicepremier e leader di FI Antoniorisponde alla domanda di Affaritaliani.it se la legge di Bilancio sia modificabile in Parlamento e, nel caso, quali siano le richieste di Forza Italia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tajani, 'con fondi dal concordato nuove modifiche all'Irpef' - "Se il concordato preventivo darà buoni risultati si potrà ridurre l'aliquota Irpef intermedia dal 35% al 33% ed elevare la fascia dei beneficiari di questa riduzione fino a 60mila euro annui. Meno ta ... (ansa.it)

Manovra, Tajani ad Affaritaliani.it: "Al lavoro per tagliare l'aliquota Irpef al 33% fino a 60 mila euro annui" - "Se il concordato preventivo darà buoni risultati si potrà ridurre l'aliquota Irpef intermedia dal 35% al 33% ed elevare la fascia dei beneficiari di questa riduzione fino a 60 mila euro annui. Meno t ... (affaritaliani.it)

Migranti, Barnier: "Il modello Italia - Albania non può essere trasposto in Francia" - Il primo ministro francese esclude che la soluzione adottata da Roma per gestire parte della crisi migratoria possa essere attuata in Francia. Le affermazioni arrivano mentre il tribunale di Roma ha s ... (it.euronews.com)