Iltempo.it - Sulla magistratura aveva ragione Silvio

(Di domenica 20 ottobre 2024) Meloni è «pericolosa». Molto più di Berlusconi. Non cerca «semplicemente un salvacondotto». Vuole cambiare le regole. E a questo va posto rimedio. Non c'è bisogno di schierarsi con la premier italiana. Lo dicono loro, i giudici, da soli. Anzi, lo scrivono nero su bianco le famose toghe rosse. La mail che pubblichiamo è di ieri, a poche ore dalla sentenza di Silvia Albano che ha rispedito in Italia i dodici immigrati appena sbarcati nel centro italiano costruito in Albania. L'ha scritta Marco Patarnello, già vice segretario del Csm e procuratore in Cassazione, toga didemocratica. Una specie di sinossi del grande disegno contro il governo. Parole che, alla luce di quanto sta accadendo, assumono un tono inquietante. Fa capire perché lastia sabotando il governo sui migranti. Non per i diritti umani. Non perché il Bangladesh sia un Paese insicuro.