Si è spenta Renata Sferco - ex poliziotta e cuore degli esuli istriani - Si è spenta a 60 anni, dopo una malattia, Renata Sferco. Poliziotta in pensione, era figlia di Sergio e Pia, esuli istriani e fondatori del ristoro alle Villotte, a San Quirino. Impegnata nel sociale con l'associazione dei clown in corsia e nella memoria degli esuli istriani con la Anvgd... (Pordenonetoday.it)