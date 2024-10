Serie A: a Venezia la Dea passeggia (0-2), a Lecce è la festa del gol per la Fiorentina (0-6) (Di domenica 20 ottobre 2024) Dopo il lunch match con il Napoli che vince una partita sporca a Empoli grazie al rigore trasformato da Kvaratskhelia (qui le polemiche), la Serie A prosegue con Venezia-Atalanta e Lecce-Fiorentina alle 15. Sia Gasperini che Palladino esultano, tre punti portati a casa e quinto posto a pari punti (13). A Lecce è un bagno di sangue: Gotti inerme davanti al tracollo dei suoi Pomeriggio nerissimo per il Lecce di Gotti. L’allenatore dei salentini inerme davanti al tracollo dei suoi che ne prendono sei dalla Fiorentina. Al 45? la Viola sta già 0-3, prima della fine della prima frazione Galla viene espulso e lascia in 10 i suoi. Dal quel momento è la festa del gol a Via del Mare. Segnano tutti. Colpani (che finalmente si sblocca) e Cataldi fanno doppietta (il secondo gol direttamente su punizione). In gol anche Beltran e Parisi. Ilnapolista.it - Serie A: a Venezia la Dea passeggia (0-2), a Lecce è la festa del gol per la Fiorentina (0-6) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Dopo il lunch match con il Napoli che vince una partita sporca a Empoli grazie al rigore trasformato da Kvaratskhelia (qui le polemiche), laA prosegue con-Atalanta ealle 15. Sia Gasperini che Palladino esultano, tre punti portati a casa e quinto posto a pari punti (13). Aè un bagno di sangue: Gotti inerme davanti al tracollo dei suoi Pomeriggio nerissimo per ildi Gotti. L’allenatore dei salentini inerme davanti al tracollo dei suoi che ne prendono sei dalla. Al 45? la Viola sta già 0-3, prima della fine della prima frazione Galla viene espulso e lascia in 10 i suoi. Dal quel momento è ladel gol a Via del Mare. Segnano tutti. Colpani (che finalmente si sblocca) e Cataldi fanno doppietta (il secondo gol direttamente su punizione). In gol anche Beltran e Parisi.

