"Sempre vista come un mostro": la figlia di Morgan e Asia Argento commuove anche la Fialdini (Di domenica 20 ottobre 2024) E' una dei protagonisti di questa edizione di Ballando con le stelle, su Rai 1, e forse grazie a Milly Carlucci e al suo show Anna Lou Castoldi non sarà più solo la figlia di Asia Argento e Morgan. Ospite di Francesca Fialdini a Da Noi A Ruota Libera, Sempre su Rai 3, la 23enne si dimostra ragazza di grande profondità: "I genitori dovrebbero essere i primi fan dei propri figli. Molti ragazzi oggi compiono gesti ribelli, non sanno cosa siano l'amore e la gentilezza", spiega conquistando con la dolcezza i telespettatori e rivelando loro pagine inedite e private del suo vissuto. Riguardo a Ballando "ho cercato di farmi meno aspettative possibili, pensavo che ci sarebbero stati dei pregiudizi e invece ho ricevuto tanto calore. Milly Carlucci ha colto degli aspetti del mio carattere che io non sapevo neanche di avere". Liberoquotidiano.it - "Sempre vista come un mostro": la figlia di Morgan e Asia Argento commuove anche la Fialdini Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 20 ottobre 2024) E' una dei protagonisti di questa edizione di Ballando con le stelle, su Rai 1, e forse grazie a Milly Carlucci e al suo show Anna Lou Castoldi non sarà più solo ladi. Ospite di Francescaa Da Noi A Ruota Libera,su Rai 3, la 23enne si dimostra ragazza di grande profondità: "I genitori dovrebbero essere i primi fan dei propri figli. Molti ragazzi oggi compiono gesti ribelli, non sanno cosa siano l'amore e la gentilezza", spiega conquistando con la dolcezza i telespettatori e rivelando loro pagine inedite e private del suo vissuto. Riguardo a Ballando "ho cercato di farmi meno aspettative possibili, pensavo che ci sarebbero stati dei pregiudizi e invece ho ricevuto tanto calore. Milly Carlucci ha colto degli aspetti del mio carattere che io non sapevo nedi avere".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Anna Lou Castoldi : ex fidanzata Dora - piercing e tatuaggi - tutte le curiosità sulla figlia di Morgan e Asia Argento - Tutte le curiosità sul conto di Anna Lous Castoldi: dall'amore al look emo. L'articolo Anna Lou Castoldi: ex fidanzata Dora, piercing e tatuaggi, tutte le curiosità sulla figlia di Morgan e Asia Argento proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. . (Blogtivvu.com)

Chi è Anna Lou Castoldi figlia di Asia Argento e Morgan? Età - Quello che c'è da sapere su Anna Lou Castoldi, figlia di Asia Argento e Morgan, dalla biografia alla vita privata e la carriera L'articolo Chi è Anna Lou Castoldi figlia di Asia Argento e Morgan? Età proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

Asia Argento su Morgan : «È stato un padre assente - ma mia figlia Anna Lou ha un cuore immenso e il suo amore potrebbe salvarlo» - L'attrice, ospite di Verissimo, ha raccontato dell'ex che per lei è Marco, non Morgan: «Lui doveva toccare il fondo. Quando io ho toccato il fondo, è stato come un regalo della vita. Perché poi ho dovuto rialzarmi». (Vanityfair.it)