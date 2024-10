Selvaggia Lucarelli Svela: La Verità Sulla Cacciata di Biagarelli! (Di domenica 20 ottobre 2024) Selvaggia Lucarelli Svela i motivi dietro l’allontanamento del compagno Lorenzo Biagiarelli dalla Rai, raccontando i retroscena di un addio inatteso. Ecco che cosa ha detto! Selvaggia Lucarelli torna a parlare della brusca fine della collaborazione tra il suo compagno, Lorenzo Biagiarelli, e la Rai. Il noto cuoco e food blogger, che era una presenza fissa nel programma È Sempre Mezzogiorno, condotto da Antonella Clerici, è improvvisamente scomparso dal cast, e Lucarelli non ha esitato a raccontare i dettagli di questa vicenda, gettando luce su quanto accaduto dietro le quinte. La situazione è precipitata dopo un tragico episodio legato al suicidio di una ristoratrice, un evento che ha avuto conseguenze devastanti per Biagiarelli. Inizialmente, sembrava che la sua assenza dal programma fosse una decisione presa di comune accordo, con l’idea di prendersi una pausa per evitare polemiche. Gossipnews.tv - Selvaggia Lucarelli Svela: La Verità Sulla Cacciata di Biagarelli! Leggi tutta la notizia su Gossipnews.tv (Di domenica 20 ottobre 2024)i motivi dietro l’allontanamento del compagno Lorenzo Biagiarelli dalla Rai, raccontando i retroscena di un addio inatteso. Ecco che cosa ha detto!torna a parlare della brusca fine della collaborazione tra il suo compagno, Lorenzo Biagiarelli, e la Rai. Il noto cuoco e food blogger, che era una presenza fissa nel programma È Sempre Mezzogiorno, condotto da Antonella Clerici, è improvvisamente scomparso dal cast, enon ha esitato a raccontare i dettagli di questa vicenda, gettando luce su quanto accaduto dietro le quinte. La situazione è precipitata dopo un tragico episodio legato al suicidio di una ristoratrice, un evento che ha avuto conseguenze devastanti per Biagiarelli. Inizialmente, sembrava che la sua assenza dal programma fosse una decisione presa di comune accordo, con l’idea di prendersi una pausa per evitare polemiche.

