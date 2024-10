Anteprima24.it - Scontro frontale sulla Statale Appia: quattro feriti

(Di domenica 20 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto

Quattro feriti per uno scontro frontale in contrada San Vito. Due dei feriti sono ricoverati in codice rosso per dinamica al San Pio. Meno gravi, sembra, le lesioni riportate dagli altri due. E' questo il bilancio dell' incidente stradale verificatosi nella prima serata di oggi. Sono venuti a collisione per cause in corso di accertamento un Citroen C3 e una Golf: le quattro persone coinvolte si trovavano due per auto, in entrambi i casi marito e moglie e a guidare le auto erano due uomini. Sul posto sono intervenuti le ambulanze del 118 e una pattuglia della Polizia Municipale. Pesante ripercussioni sulla viabilità stradale, traffico rallentato e tentativo di imboccare arterie parallele per evitare l'ingorgo.