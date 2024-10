Scontri fra ultras di Fiorentina e Fidelis Andria: terrore sulla tangenziale di Bari, mazzate e fumogeni tra le auto in coda – Video (Di domenica 20 ottobre 2024) Un agguato fra ultras ha creato il panico domenica sulla tangenziale di Bari. Rissa con mazze e catene tra le auto in coda, con protagonisti i gruppi del tifo organizzato di Fiorentina e Fidelis Andira. Gli ultras si sono scontrati a volto coperto, utilizzando anche dei fumogeni. Alcuni autobus, tra quelli che trasportavano proprio i tifosi, sono andati distrutti. Oltre ai momenti di terrori, per gli automobilisti anche forti disagi: il traffico sulla tangenziale è rimasto a lungo bloccato. Gli Scontri fra ultras sono avvenuti intorno alle ore 13. I tifosi della Fiorentina erano diretti verso Lecce, dove allo stadio Via del Mare alle ore 15 era in programma il match di Serie A. I tifosi della Fidelis Andria invece stavano viaggiando verso Nardò, sempre in Salento, per la gara di Serie D con fischio d’inizio sempre alle ore 15. Ilfattoquotidiano.it - Scontri fra ultras di Fiorentina e Fidelis Andria: terrore sulla tangenziale di Bari, mazzate e fumogeni tra le auto in coda – Video Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Un agguato fraha creato il panico domenicadi. Rissa con mazze e catene tra lein, con protagonisti i gruppi del tifo organizzato diAndira. Glisi sono scontrati a volto coperto, utilizzando anche dei. Alcunibus, tra quelli che trasportavano proprio i tifosi, sono andati distrutti. Oltre ai momenti di terrori, per glimobilisti anche forti disagi: il trafficoè rimasto a lungo bloccato. Glifrasono avvenuti intorno alle ore 13. I tifosi dellaerano diretti verso Lecce, dove allo stadio Via del Mare alle ore 15 era in programma il match di Serie A. I tifosi dellainvece stavano viaggiando verso Nardò, sempre in Salento, per la gara di Serie D con fischio d’inizio sempre alle ore 15.

Fiorentina-Milan - striscioni : “Ultras no business” e “Vivere ultras farlo per noi stessi” - Poco prima del 30? della gara di campionato fra Fiorentina e Milan in curva Ferrovia, settore dove quest’anno sono disposti i principali club del tifo viola, sono stati esposti diversi striscioni, fra cui “Il nostro mondo non ammette interessi…”, “Vivere ultras, farlo per noi stessi”, “Le nostre infiltrazioni solo quelli nei gradoni” e “Ultras no business”, firmati Curva Fiesole. (Sportface.it)